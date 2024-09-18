عمار: حزب الله لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كانت التضحيات

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار على أنّ "الاعتداءات الاسرائيلية باتت واضحة للجميع وأن حزب الله لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كانت التضحيات". واعتبر في حديث اذاعي " أنه "ليس مستغربا على الاسرائيلي القيام بمثل هذه المجزرة، إذ أنّ تاريخه فيه الكثير من البدع الإجرامية، وفي هذه الحرب تخطّى الخطوط الحمر"، مضيفا:"هؤلاء "الشهداء" هم سبيلنا للتحرير و لهذا العدو يوم و إن ربك بالمرصاد".

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