وجه بأخذ عينة من مياه الشرب ومخاطبة الأوقاف.. تفاصيل جولة محافظ الأقصر الميدانية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

أجرى محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، جولة ميدانية موسعة داخل مدينتي الأقصر والزينية لمتابعة أعمال تطوير وتحسين الطرق بشوارع ومدن المحافظة بهدف تحقيق السيولة المرورية وتحسين الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الحضاري للمحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد منطقة البحاروة بحي المطار، حيث وجه المحافظ بتنفيذ أعمال رصف طريق السوالم المتفرع من طريق المطار والذي يربط طريق المطار وصولا إلى مقر حي المطار، واستجاب عمارة لمطالب المواطنين بالمنطقة لعمل عداية مشاة على الترعة العالية المستجدة بالمنطقة للربط بين جانبي الترعة للتسهيل على المواطنين، واستمع المحافظ إلى مطلب ومناشدة الأهالي بعدم إغلاق بوابة تابعة لوزارة الأوقاف بمقابر المسلمين بطريق المطار، ووجه بمخاطبة وزارة الأوقاف لعدم غلق البوابة تسهيلا على المواطنين.

وخلال جولة المحافظ بمنطقة منشأة العماري وجه المحافظ بأخذ عينة عشوائية من مياه الشرب وتحليلها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودة مياه الشرب المنتجة، كما وجه محافظ الأقصر خلال الجولة بعمل دراسة لاستكمال تغطية ترعة منشأة العماري حتى مقر الفرقة 15.

كما تفقد المحافظ منطقة طريق ترعة جنابية الكرنك الشرقية أسفل محور سمير فرج، ووجه بالتنسيق بين هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق ومديرية الري لعمل توسعة بالمنطقة بملف الطريق لتحقيق السيولة المرورية والمحافظة على الأرواح.

كما قام المحافظ بالمرور على طريق مصرف العشي لمعاينة بعض آثار الانهيارت الموجودة بالطريق بجانب المصرف، وعاين طريق كوبري الستين المتفرع من طريق مصرف العشي الذي يعاني من بعض الانهيارات المشابهة حيث وجه المحافظ بالتنسيق بين مجلس مدينة الزينية ومديرية الطرق ومديرية الري لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانهيارات الموجودة بالطريقين.

كما قام المحافظ بتفقد الطريق الزراعي الشرقي من كمين يسى حتى كمين منشاة العماري حيث وجه تعليمات بعمل الدراسة اللازمة بالتنسيق بين هيئة الطرق والكباري ومديرية الري وتكليف أحد المكاتب الاستشارية لمعالجة بعض الانهيارات بالطريق الموجودة بجانب الترعة ورفع كفاءة الطريق وتحسين الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الحضاري للطريق.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، رئيس مدينة الأقصر اللواء علي الشرابي، واللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق بالأقصر، والمهندس صالح إبراهيم مدير مديرية الرى بالأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس مدينة الزينية، وممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.