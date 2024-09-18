جامعة بني سويف الأهلية تعلن تفعيل برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، تفعيل برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية، وذلك في إطار حرص الجامعة الأهلية على تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن من خلال تفعيل برامج علمية متميزة.

وأوضح رئيس الجامعة أن برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية يستهدف إعداد خريج متميز يعمل في مجال الصناعات الثقيلة، والخفيفة، والمتوسطة للمناطق الصناعية المختلفة، ويعد هذا البرنامج فريد من نوعه على مستوى منطقة مصر الوسطي، حيث جرى إنشاؤه بالتنسيق مع قطاعات الصناعة المختلفة بهدف تأهيل الخريج للعمل بجميع قطاعات الصناعة، والإنتاج وخاصة مصانع البلاستيك والأسمنت، والصناعات الدوائية، والصناعات البتروكيمياوية، وصناعة النسيج، وصناعة الأصباغ، والمنظفات والمطهرات، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والحديد والصلب، والمخصبات والمبيدات الزراعية، والأعلاف والأسمدة.