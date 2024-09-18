قضية دهس الطفلة "مرام" بالتجمع.. قرار من الاستنئاف بشأن حبس "دليفري السجاد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، جلسة 25 سبتمبر الجاري، أولى جلسات نظر الاستئناف المُقدم من "كريم .ح" المتهم بدهس الطفلة "مرام مراد"، داخل كمبوند في القاهرة الجديدة؛ على قرار الحبس مع الشغل 6 أشهر لاتهامه بقتلها عن طريق الخطأ.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الدعوى التي حملت رقم 12822 لسنة 2024 جنح القاهرة الجديدة أول، أن المتهم "كريم حسين" ـ عامل مغسلة دليفري ـ تسبب عن طريق الخطأ في وفاة الطفلة "مرام مراد محمد" و كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته بأن قاد بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليها فأحدث بها إصابات بالغة في الجسد أودت بحياته، وذلك في اليوم العاشر من أغسطس 2024 في قسم شرطة التجمع الأول.

وكشف التقرير التشخيص المبدئي الخاص بالطفلة "مرام"؛ أنه إثر ادعاء حادث طريق أدى إلى غيبوبة عميقة ونوبات صرعية متكررة، حيث تم وضع المصابة على جهاز تنفس صناعي، إذ تبين وجود كدمات نزيفية داخل تجاويف المخ ونزيف تحت الأم العنكبوتية وارتشاح عام بأنسجة المخ.

وكابدت "مرام" الموت داخل غرفة العناية المركزة، 5 ليالٍ عقب تعرضها لحادث دهس مأساوي على الطريق، حتى فاضت روحها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب والجهاز التنفسي وتم عمل إنعاش رئوي متقدم ولكن دون استجابة وتم إعلان سبب الوفاة.

وقال "مراد" والد الطفلة أن واقعة دهس "مرام" حدثت أمام مسكنه في إحدى العمارات السكنية داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس أثناء لهو الطفلة مع صديقاتها "أنا شفت بنتي بتتدهس قدامي في البلكونة .. ولما رحت شوفتها مقدرتش أحركها من على الأرض عشان الدم".

يضيف الأب في بث مباشر عبر "الخليج 365" أن ابنته الصغيرة نجت من مصير شقيقته الكبرى "بنتي الصغيرة شافت اختها وهي بتدهس وجريت عشان كده نجت " موضحًا أن طفلته ظلت أكثر من نصف ساعة تنزف على الأسفلت حتى حضرت الإسعاف عقب هروب السائق بعد الحادث :" أنا قعدت قدام بنتي اللي مرمية على الأرض غارقانة في دمها ومش عارف أعمل معاها حاجة".