شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين: نعيش فى مناخ عام داعم للمرأة يقدر إمكانياتها وقدراتها والان مع تفاصيل الخبر

نظمت نقابة الصحفيين من خلال لجنتى الحريات والمرأة بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحفيين، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية حول تعزيز المساواة فى العمل النقابى وقطاع الصحافة.

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، أنه خلال العشر سنوات الأخيرة نعيش فى مناخ عام داعم للمرأة ومقدر لإمكانياتها وقدراتها، مشددة على أن هناك جهود كبيرة للدولة المصرية فى إرساء مبادئ العدالة فى الحقوق والواجبات بين الجنسين، وتمكين المرأة فى كافة المجالات.

وأضافت "النجار" خلال كلمتها أن المرأة الصحفية المصرية لعبت دورًا كبيرًا ومؤثرًا على مدار تاريخ النقابة الممتد طوال أكثر من 83 عامًا، متابعة: "اختارت المرأة الصحفية لنفسها أن تكون دائما فى الصفوف الأولى وفى أعلى المناصب الصحفية وأثبتت كفاءتها وجدارتها، وأكدت أنها دائما شريك أساسى وفاعل، برز هذا فى محطات تاريخية كثيرة نعتز بها جميعًا، ونسعد بذكرها دائمًا لتنير لنا الطريق فى السنوات المقبلة".

وأشارت مقررة لجنة المرأة إلى أن تاريخ نقابة الصحفيين أبرز فى أهم صفحاته محطات نضال المرأة الصحفية، حيث كانت أربع سيدات ضمن المائة المؤسسين للنقابة، وشاركن فى أول جمعية عمومية لها فى عام 1941م.

وذكرت دعاء النجار أن الحلقة النقاشية خرجت بالعديد من التوصيات على النحو التالى:

- وضع قواعد منظمة لعمل الصحفيات وآليات وسياسات حماية

- تعريف واضح للتمييز والعنف ضد المرأة

- إعداد وثيقة مبادئ اخلاقية تلتزم بها المؤسسات الصحفية

- توصية بتعديل القانون لإضافة كوته للمرأة داخل مجلس النقابة وفى المناصب الصحفية أسوة بالمؤسسات العالمية

- تخصيص خط ساخن أو إيميل لتلقى شكاوى الصحفيات

- استطلاع رأى للوقوف على المشاكل التى تتعرض لها الصحفيات

- توفير دعم نفسى للزميلات الصحفيات

- إعداد مدونة سلوك من النقابة لجميع المؤسسات الصحفية

- توفير اخصائى اجتماعى متخصص داخل النقابة