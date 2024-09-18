الصحة: 9 شهداء وأكثر من 300 إصابة في تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية، وفيها أنّ "تسعة أشخاص قد استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثمئة شخص بجروح.
وقد قاربت عملية نقل الاصابات عبر سيارات الاسعاف على الانتهاء".
وفي وقت سابق من اليوم، انفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. ويشار إلى أن عددًا من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك بعد تفجيرات طالت أجهزة بيجرر يوم الثلاثاء.
والأجهزة اللاسلكية التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان هي من نوع "آيكوم في 82".
ونقل "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إنّ "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان".
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