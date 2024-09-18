أكسيوس: تفجيرات اليوم جاءت بعد تقييم أن تحقيقًا لحزب الله سيكشف عن خرق أمني بالأجهزة اللاسلكية

أفاد موقع "أكسيوس"، بأنّ "تفجيرات اليوم في لبنان جاءت بعد تقييم أن تحقيق حزب الله بانفجارات أمس سيكشف عن خرق أمني بالأجهزة اللاسلكية".

وكان قد انفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. ويشار إلى أن عددًا من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

والأجهزة اللاسلكية التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان هي من نوع "آيكوم في 82".

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إنّ "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية، وفيها أنّ "تسعة أشخاص قد استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثمئة شخص بجروح".