غالانت: نحقق إنجازات واضحة وننقل قوات باتجاه الشمال ونحن في بداية مرحلة جديدة في الحرب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنّ "مركز الثقل ينتقل شمالًا ونحن في بداية مرحلة جديدة في الحرب".

وقال: "نحن ننقل قوات وموارد باتجاه الجبهة الشمالية"، وزعم بأنّ "مهمتنا واضحة وبسيطة وهي إعادة مواطنينا إلى بلداتهم في الشمال"، وأشار إلى "أننا الجيش يحقق إنجازات مشرفة وواضحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى".

في هذا السياق، أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مسؤول مطلع، بأنّ "إسرائيل بدأت اليوم تحريك مزيد من القوات إلى الحدود مع لبنان كإجراء احترازي".

وفي وقت سابق من اليوم، انفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. ويشار إلى أن عددًا من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك بعد تفجيرات طالت أجهزة بيجرر.

والأجهزة اللاسلكية التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان هي من نوع "آيكوم في 82".

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إنّ "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية، وفيها أنّ "تسعة أشخاص قد استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثمئة شخص بجروح".