شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كتلة الحوار: مبادرة "بداية" تستهدف تحسين مؤشرات التنمية البشرية للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

قال عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، إن تدشين احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة للإنسان المصري" تعكس اهتمام القيادة السياسية بنجاح مستهدفات هذه المبادرة والعمل على بناء مجتمع متكامل بعناصر بشرية قادرة على الإنتاج ومواكبة التغييرات الراهنة والتي تقود نحو مستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد زيدان، أن مبادرة بداية تأتي تجسيدا للرغبة السياسية في تحسين جودة حياة المواطن والاهتمام بكافة تفاصيل حياته من مختلف المناحي سواء السياسية أو التعليمية أو الصحية وكذلك الثقافية وتقديم التنمية الذاتية له كما يجب أن تكون لنقدم للمجتمع للمجتمع صحيح، متعلم، ومتمكن، وقادر، وواعٍ، ومثقف، وخلوق، على أن يتم كل ذلك دون تحميل المواطن أي أعباء.

ولفت زيدان، أن مشاركة أكثر من ٣٠ جهة في هذه المبادرة فضلا عن الدعم الذي تقدمه كافة الوزارات المعنية بالإضافة إلى مشاركة بعض منظمات المجتمع المدني وشباب متطوعين، يعكس حالة تضافر الجهود من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بأسلوب جديد وإيجابي مما سيساهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين.

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، أن أهم مستهدفات هذه المبادرة هو تحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية، والعمل على تبني خلق اجيال جديدة تعي مفهمون التنمية الذاتية وقادرة على الإنتاج وفق ما تمتلكه من إمكانيات ومؤهلات يتم تطويرها من قبل مؤسسات الدولة بالتعاون وتضافر الجهود المشتركة.

