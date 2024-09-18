أشار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إلى "أننا لم نفعّل كل قدراتنا، ورأينا بعضها فقط، وقاعدتنا أنه مع كل خطوة نكون جاهزين خطوتين قدمًا".
ولفت إلى أنّه "لدينا الكثير من القدرات التي لم نستخدمها بعد ونعمل على إعداد خطط للمضيّ قدمًا"، مضيفًا "في كل مرحلة من مراحل الحرب سيدفع حزب الله ثمنًا أكبر من الذي دفعه بالمرحلة السابقة".
كانت هذه تفاصيل خبر هاليفي: رأينا بعض قدراتنا فقط وفي كل مرحلة من مراحل الحرب سيدفع حزب الله ثمنًا أكبر ممّا سبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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