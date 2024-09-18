وداعا للصوص.. جوجل تعمل على ميزة أمان جديدة لهواتف أندرويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير تقنية، أن شركة جوجل تعمل على تطوير ميزة أمان جديدة لأجهزة أندرويد، لتعزيز قدرات حماية بيانات الهاتف وتطبيقاته.

الميزة الجديدة ستطلب من المستخدم إدخال بياناته البيومترية، مثل بصمة الإصبع أو الوجه قبل الوصول إلى البيانات الحساسة الموجودة في الهاتف، مثل بيانات معلومات بطاقة الائتمان وكلمات المرور.

وستحمي هذه الميزة بيانات الهاتف في حال تعرضه للسرقة، وخصوصا إذا كان السارق قد اكتشف رموز الـ PIN الخاصة بمستخدم الجهاز أو كلمات المرور التي يستخدمها لحماية بيانات الهاتف والتطبيقات.

وذكر موقع Android Authority أن الميزة الجديدة ستكون مفعلة في أنظمة "أندرويد-15" القادمة عندما يكون الهاتف موجودا خارج "المواقع الموثوقة" مثل المنزل أو مكان العمل، أي أن آلية عملها تشبه آلية عمل ميزة "حماية السرقة" التي تستخدمها آبل في أجهزتها المحمولة.

كانت جوجل قد أعلنت سابقا عن ميزة "حماية السرقة" لهواتف أندرويد، والتي تتعرف على الحركات غير الاعتيادية مثل سحب شخص ما للهاتف بسرعة من يد المستخدم، وأشارت إلى أن هذه الميزة تتولى قفل شاشة الهاتف تلقائيا، ولا يتم تشغيل الشاشة إلا في حال إدخال البيانات البيومترية للمستخدم.