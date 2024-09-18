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"الخارجية الأمريكية": مستعدون لتقديم مساعدات فنية وتقنية لحل أزمة سد النهضة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، مستعدة لـ تقديم مساعدات فنية وتقنية، للتمكن من حل أزمة سد النهضة.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي "المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكنها أن تفرض أي قرارات على الدول.

كما أشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تركز على الدول الإفريقية لأنها منطقة حساسة ولها أهمية استراتيجية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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