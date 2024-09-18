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التحالف الوطنى يوزع شنط مدرسية وملابس من خلال طرق الأبواب بالبحيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:58 م

فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى استكمالًا لحملة "ايد واحدة"، قامت مجموعة من متطوعين مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع ملابس وشنط مدرسية على الأسر الاولى بالرعاية بتوزيع  100 شنطه و200 قطعة ملابس و200 من خلال طرق الأبواب في محافظة البحيرة وبحضور النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

وفي سياقًا آخر قامت المؤسسة بتكريم الطلبة المتفوقين دعمًا لهم وتحفيز لإكمال مسيرة التفوق.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.
تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.
تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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