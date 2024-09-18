شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هميلة: "بداية" امتداد للمبادرات الرئاسية المستمرة لبناء المواطن المصري والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تمثل مشروعا لبناء الإنسان المصري وتجسد اهتمام الدولة بالعنصر البشري، والتي تعد بدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء المواطن المصري، وذلك من أجل رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهله، وذلك عن طريق تقديم خدمات ومزايا في شتى مناحي الحياة يشعر بها المواطن المصري .

وأوضح أبو هميلة، في تصريح لـ"الخليج 365" أن المبادرة تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري بشكل عام، بما يتفق مع رؤية 2030 في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك عن طريق تنفيذ خدمات وبرامج متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية بالتنسيق والتعاون بين جميع الوزارات والمؤسسات لتوحيد الجهود، مضيفا أن المبادرة ترسم خارطة طريق للمواطن لتنميته ذاتيا وتعليميا وصحيا وثقافيا ورياضيا وسلوكيا لبناء إنسان متعلم ومتمكن ومثقف وعلى أخلاق عالية وواع ومتمكن، إضافة لتوفير عمل لائق له ووظائف مستقبلية تتوافق مع سوق العمل، وذلك لضمان حياة كريمة لكافة المصريين.

وأشار أبو هميلة، إلى أن المبادرة تسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، كما أنها تعكس بوضوح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن استراتيجية بناء الإنسان المصري يمثل الضمانة الأساسية لحماية الأمن القومي، إضافة إلى أهمية المبادرة في تعزيز دور وتضافر جهود القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين .

وتابع أبو هميلة، أن المبادرة عظيمة وهي تعد امتداد لبقية المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي من أجل بناء المواطن المصري والاستثمار في رأس المال البشري وترسيخ الهوية المصرية، مشيرا إلى اشتمال محاور المبادرة على عدد من المحاور الأساسية منها بناء الإنسان المصري وتعزيز الأمن القومي وتطوير اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي وتحسين النظام الصحي للمواطن المصري وتأمين فرص عمل لائقة وتوفير تعليم أفضل له وتعزيز الحماية الاجتماعية .

