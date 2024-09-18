قبيسي قام بجولة تفقدية على مستشفى النبطية الحكومي: ما قام به العدو هو خير دليل على وحشيته وهمجيته

تفقد النائب هاني قبيسي مستشفى النبطية الحكومي، واطلع من مدير عام المستشفى الدكتور حسن وزني على الأوضاع اللوجستية للمستشفى.

وأكد وزني، أن "ما مررنا به خلال هذين اليومين هو عمل استثنائي والحمدالله استطعنا تغطية كل الاصابات التي وصلت إلى المستشفى ونحن كنا ولا زلنا على اعلى درجات الجهوزية مع كامل الجسم الطبي والتمريض الذي قدم جل ما يستطيع لتغطية هذا الحدث الجلل الرحمة للشهداء ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".

بدوره اعتبر قبيسي أن "ما قام به العدو من اعتداء همجي على مساحة الوطن هو خير دليل على وحشيته وهمجيته وفشله في مواجهة المقاومين في الميدان فلجأ الى عملية الاغتيال الدنيئة التي ارتقى خلالها عدد من الشهداء والاف الجرحى".

ولفت الى أن "في ظل موجة التفجير الصهيونية الاجرامية تفقدنا المستشفى للاطمئنان على جهوزيتها وجهوزية الطاقم الطبي والحمد لله أثبتوا على مدى اليومين المنصرمين بأنهم على أتم الاستعداد لمواجهة هذه التحديات التي يتم من خلالها الاعتداء على لبنان بوحشية وبإجرام منقطع النظير".

وشدد على أن "إسرائيل اثبتت من خلال فعلها الجبان بأنها دولة مجرمة وهذا الاجرام شريك فيه كثير من الدول الأجنبية فالاجهزة الاتي انفجرت بأهلنا صدرت الينا عبر شحنات عبرت من مدينة الى أخرى وهي مفخخة وهذه جريمة بحق الإنسانية بل هي جريمة موصوفة كما عبر عنها بري تطال لبنان تطال المدنيين والأطفال والنساء".