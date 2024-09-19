بالصور.. محافظ أسوان يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أبنائهم من طلاب وطالبات الأكاديمية حفل تخرجهم الذي أقيم بالمركز الثقافى الأفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقاً " لحصولهم على درجة البكالوريوس، وذلك بإجمالى 328 طالبا وطالبة داخل 5 كليات تضم الإدارة والتكنولوجيا ، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، والنقل الدولى واللوجستيات ، والهندسة والتكنولوجيا ، والآثار والتراث الحضارى ، فضلاً عن منح درجة الماجستير والدكتوراه لعدد 11 من أعضاء هيئة التدريس.

وطالب الدكتور إسماعيل كمال، أبنائه بإثبات جدارتهم بعد تخرجهم باقتحام مجالات العمل المختلفة بروح الإبداع والابتكار والمثابرة والتفوق، فالتاريخ المشرف للأكاديمية هو نموذجاً يحتذى به لإستكمال المسيرة العملية ، وتوظيف عملهم وتفوقهم فى أن يكونوا قادة للمستقبل ورواد للأعمال بمشروعات جديدة وناشئة تساهم فى الارتقاء بحياتهم تواكباً مع رؤية مصر 2030، والتي تم وضع ملامحها بفكر واعي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الذى جعلنا ندخل الجمهورية الجديدة بملحمة كبيرة من المشروعات والإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام.

وأضاف أن نجاحهم وتفوقهم جاء نتيجة حصاد سنوات من السهر والكفاح، وفى ظل جهود بناءة وواضحة من إدارة الأكاديمية، والمتمثلة فى الدكتور إسماعيل عبد الغفار ليشهد هذا الصرح قفزة كبيرة بتحقيق العديد من الإنجازات داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تحديث المناهج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التخصصات الدراسية المختلفة مما ساهم فى إحداث نقلة نوعية وتحولها من أكاديمية إقليمية إلى مؤسسة علمية دولية لتجنى مصر والدول العربية ثمار تخريج كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للمشاركة فى منظومة التنمية والنماء والعمران.

وفي نهاية الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، قام محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية بتبادل الدروع تقديراً للتعاون المشترك بين الجانبين.