"ماتت ليلة حنتها".. تشيع جنازة عروسة لقي مصرعها في حادث بالشرقية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حرص العديد من أهالي مركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على المشاركة في تشيع جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة في حادث على طريق السويس.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الحسينية، يُفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق جنيفة بمحافظة السويس.

على الفور انتقلت الأجهزة لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، مصرع فتاة تدعى "ن. ب"، من مركز الحسينية بالشرقية، وإصابة عريسها.

وبإجراء الفحص اللازم من قبل رجال البحث الجنائي، تبين أن سيارة الزفاف كانت في طريقها لمحافظة السويس، إذ كان العروسين يستعدان لليلة الحنة، لكن وقع الحادث وأودى بحياة العروس، فيما تم تشييع الجنازة بمسقط رأسها بالحسينية.