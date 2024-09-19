الأهرام: العلاقات المصرية ــ الأميركية القوية تسمح ببذل كل الجهد لإتمام اتفاق لتبادل الأسرى

اعتبرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن "الموقف المتأزم في المنطقة، في الوقت الراهن، لا يمكن ايجاد الحل له دون تعاون مصر والولايات المتحدة معا، وذلك نظرا إلى أن مصر هي القوة الإقليمية الأقدر على التدخل بفاعلية لما تتمتع به من مصداقية مع كل الجهات، لافتة إلى أنه من المفيد هنا التذكير بما قاله وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمس، حيث رأى أن الدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في الإقليم دور لا يمكن الاستغناء عنه أبدا، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة الإستراتيجية الأميركية ــ المصرية التي تحرص عليها الإدارة الأميركية حرصا كبيرا، وأكد بلينكن أن هذه الشراكة تحمي مصالح الدولتين الولايات المتحدة ومصر من ناحية، وتسهم في تعزيز الأمن الاقليمي من ناحية أخرى".

ورأت الصحيفة أنه "على الجانب الآخر، فإن هذه العلاقات المصرية ــ الأميركية القوية تسمح ببذل كل الجهد لإتمام اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل و"حماس"، على أساس قواعد العمل التي كان معمولا بها قبل السابع من تشرين الأول الماضي، بما لا يسمح لإسرائيل بفرض واقع جديد يضر بمصالح مصر وأمنها القومي، وطبعا تتفهم الإدارة الأميركية تلك النقطة جيدا، وتعلم مدى حرص القيادة السياسية المصرية على عدم المساس بالأمن القومي المصري أبدا".