أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، في بلاغ، "أننا اعتقلنا في شهر آب الماضي مواطنًا إسرائيليًا أقام اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية".
وذكر أنّ "الإسرائيلي المعتقل هو رجل أعمال أدار علاقات مع جهات إيرانية أثناء وجوده في تركيا"، مضيفة أنّ "المواطن الإسرائيلي دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى بجهات استخباراتية".
وقال الشاباك إنّ "إيران خططت لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. وعلاوة على ذلك، بحثت إيران، على مستوى أكثر غموضا إلى حد ما، اغتيال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت ومسؤولين دفاعيين إسرائيليين كبار آخرين".
وذكر الجهاز أنّه "كانت الخطة تتمثل في استخدام رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قضى وقتًا طويلاً في تركيا وكانت له تعاملات مالية مع أشخاص أتراك وإيرانيين لتطوير خطط اغتيال في إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الشاباك: إيران خططت لاغتيال نتانياهو وغالانت ومسؤولين آخرين واعتقلنا إسرائيليًا تعامل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.