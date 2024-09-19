الشاباك: إيران خططت لاغتيال نتانياهو وغالانت ومسؤولين آخرين واعتقلنا إسرائيليًا تعامل معها

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، في بلاغ، "أننا اعتقلنا في شهر آب الماضي مواطنًا إسرائيليًا أقام اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية".

وذكر أنّ "الإسرائيلي المعتقل هو رجل أعمال أدار علاقات مع جهات إيرانية أثناء وجوده في تركيا"، مضيفة أنّ "المواطن الإسرائيلي دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى بجهات استخباراتية".

وقال الشاباك إنّ "إيران خططت لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. وعلاوة على ذلك، بحثت إيران، على مستوى أكثر غموضا إلى حد ما، اغتيال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت ومسؤولين دفاعيين إسرائيليين كبار آخرين".

وذكر الجهاز أنّه "كانت الخطة تتمثل في استخدام رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قضى وقتًا طويلاً في تركيا وكانت له تعاملات مالية مع أشخاص أتراك وإيرانيين لتطوير خطط اغتيال في إسرائيل".