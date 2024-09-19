سلامة وصل إلى قصر عدل بيروت للمثول أمام حلاوي في جلسة استجواب ومواجهة شهود

وصل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للمثول أمام قاض التحقيق الأول بلال حلاوي في جلسة استجواب ومواجهة مع عدد من الشهود.

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