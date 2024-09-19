الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة ومتقطعة، يرافقها رياح ناشطة. ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتباراً من بعد ظهر السبت بمنخفض جوي متوسط الفعالية، مركزه شمال غرب تركيا، يؤدي إلى طقس متقلب حتى الثلاثاء".

وحذرت من "ارتفاع موج البحر يتخطى أحياناً المتر ونصف المتر خاصة على الشواطئ الشمالية"، مشيرة الى انه "يجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرقات الجبلية وأثناء تساقط الامطار".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح أحياناً. يتحول بعد الظهر إلى غائم وتتساقط أمطار متفرقة، خاصة في المناطق الجنوبية، مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة".

ولفتت الى ان "طقس الجمعة غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات مع استقرار بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، وانخفاض بسيط في الداخل، وتنشط الرياح خاصة شمال البلاد. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار".

وذكرت أن "طقس السبت غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الساحلية وفوق الجبال. يتكوّن الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من بعد الظهر، مع فرص لظهور خلايا رعدية من بعد الظهر، كما تنشط الرياح".

واضات ان "طقس الأحد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتكوّن للضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحياناً، مع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة".