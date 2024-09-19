الاتحاد العربي للمهن البصرية أعلن عن مبادرة لمساعدة مصابي العيون في لبنان جرّاء انفجار أجهزة الاتصال

أعلنت الاتحاد العربي للمهن البصرية في دول آسيا وشمال أفريقيا نسرين الأشقر، عن مبادرة لمساعدة مصابي العيون في لبنان، جرّاء انفجار أجهزة الاتصال في اليومين الماضيين.
ولفتت، في مؤتمر صحفي مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّه "وجب علينا الوقوف مع الشعب اللبناني في هذه المحنة لذا نطلق المبادرة ونسعى من خلالها للمساهمة والمساعدة في توفير الكوادر الطبية المتخصصة في العيون الصناعية وتوفير الأدوية والنظارات الطبية والتوعية ما بعد العلاج".
وقالت إنّ كل هذا يتم من داخل لبنان ومن خارج من قبل الاتحاد.
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