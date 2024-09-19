نتيجة تنسيق الشهادة الفنية 2024.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة "صناعي 3 سنوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق نتائج الشهادات الفنية للعام الجامعي 2024- 2025، وفيما يلي الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي 3 سنوات لعام 2024.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة "صناعي 3 سنوات"، على النحو التالي:

تربية حلوان 98.67

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 98.42

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 98.33

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.33

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 98.17

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 98.07

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 98.00

معهد فني صحي طنطا 98.00

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 98.00

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 97.85

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 97.83

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 97.78

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 97.71

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 97.71

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 97.71

معهد فني صحى امبابة 97.71

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 97.71

معهد فني صحي المنصوره 97.67

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 97.67

معهد فني صحي بنها 97.57

فنى صحي جنوب الوادي 97.57

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 97.50

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 97.50

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 97.50

معهد فني صحي الزقازيق 97.50

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 97.43

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 97.43

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 97.43

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 97.43

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 97.42

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 97.42

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 97.36

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادي بمصروفات 97.35

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 97.33

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج 97.29

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة 97.29

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود في الأقصر 97.28

ع. هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 97.21

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 97.17

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 97.17

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 97.17

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 97.17

المعهد العالي للهندسة ببلبيس 97.07

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 97.00

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 97.00

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 97.00

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.92

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 96.86

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 96.57

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 95.86

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 95.57

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 95.50

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 95.17

اقتصاد منزلي حلوان 94.93

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 94.86

اقتصاد منزلى العريش 94.36

ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب 94.14

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 93.57

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة القاهرة الجديدة التكنولوجية 93.14

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة 93.00

الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة 92.43

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 92.29

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 92.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 91.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 91.07

السياحة والفنادق تعليم تبادلي السادات 90.86

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 90.43

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 90.43

ك.ت. فني منشآت بحرية بورسعيد 90.43

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 90.29

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية 89.86

الفني لترميم الآثار بالأقصر 89.71

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 88.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 87.89

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 87.43

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 86.86

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 86.71

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 86.28

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 86.14

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 85.71

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 85.43

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 85.14

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 85.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 85.00

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 84.71

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 84.17

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة المطرية 84.00

ك.ت. فني صناعي الصحافة 83.71

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 83.00

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 82.43

ك.ت. فني صناعي إسكندرية 82.29

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 82.29

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 81.86

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 81.29

تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 81.29

ك.ت. فني صناعي بنها 81.14

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف 81.00

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة أسيوط 80.86

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 80.43

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 80.29

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (نظم معلومات) 80.14

ك.ت. فني صناعي الزقازيق 79.57

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 79.57

ج. عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 79.29

ك.ت. فني صناعي المطرية 79.14

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم) 79.00

ك.ت. فني صناعي شبرا 78.57

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدرة أعمال) 78.43

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا 78.29

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 78.00

آثار القاهرة 77.94

ك.ت. فني صناعي سوهاج 77.71

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 77.57

العالي ترميم الآثار بأبي قير 77.43

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين 77.14

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 77.00

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 76.43

ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى 76.33

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة إدارة) 75.71

تكنولوجيا عمالية إسكندرية بمصروفات 75.50

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 75.43

ك.ت. فني صناعي قويسنا 75.43

ك.ت. فني صناعي أسوان 75.42

تكنولوجيا عمالية بني سويف بمصروفات 75.14

آثار الفيوم 75.07

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية) 75.00

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 75.00

المعهد التكنولوجي العالي بهليوبوليس الجديدة 75.00

آثار الزقازيق بصان الحجر 74.93

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 74.71

ك.ت. فني صناعي بور سعيد 74.43

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش (نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية 74.43

ك.ت. فني صناعي قنا 74.42

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 74.00

نظم معلومات إدارية قطاميه 73.86

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 73.86

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم آثار 73.85

ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء 73.71

ج.عمالية علاقات صناعية إسكندرية 73.57

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 73.57

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 73.50

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 73.43

تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 73.29

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 73.29

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 73.29

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق) 72.43

تكنولوجيا عمالية منصورة بمصروفات 72.00

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 71.93

تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 71.07

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 71.00

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة 70.93

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 70.71

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 70.43

ج. عمالية علاقات صناعية طنطا 70.43

تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 70.14

معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 70.00

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 70.00

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 69.86

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 69.71

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 69.71

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 69.57

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 69.57

تكنولوجيا عمالية ك. الشيخ بمصروفات 69.29

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة 68.86

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 68.86

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 68.29

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم 68.29

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي 68.14

المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 67.71

ج. عمالية علاقات صناعية زقازيق 67.71

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 67.43

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم 67.29

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال 66.93

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 66.86

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة أعمال - نظم معلومات) 66.71

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة 66.43

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 66.21

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 66.14

تكنولوجيا عمالية أسوان بمصروفات 65.40

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية 65.29

تكنولوجيا عمالية إسماعيلية بمصروفات 65.14

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 65.00

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 65.00

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 64.57

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الإلكترونية) 64.42

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم 64.29

تكنولوجيا عمالية أسيوط بمصروفات 64.14

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 64.00

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 63.68

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 62.40

ج. عمالية علاقات صناعية أسيوط 60.42

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 60.29

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 60.00

ج. عمالية علاقات صناعية منصورة 60.00

ج. عمالية علاقات صناعية ك. الشيخ 60.00

ج. عمالية علاقات صناعية أسوان 60.00

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 60.00

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 60.00

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية 60.00

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) 60.00

ج. عمالية علاقات صناعية إسماعيلية 60.00

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة 60.00

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 60.00

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال 60.00

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 60.00

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية 60.00

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة المحاسبة 60.00

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 60.00

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 60.00