وزير الخارجية التركي يحذر من حرب إقليمية محتملة في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، إنه هناك احتمال بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط حربا إقليمية.

وطالب وزير الخارجية التركي، إسرائيل بوقف ما أسماه "هذا الجنون" في المنطقة، متهمًا دول الغرب بدعم التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة.

على جانب آخر، أعرب فيدان، عن أمله في أن يجتمع مع نظيريه الصومالي والإثيوبي بشكل منفصل في سبيل تقريب وجهات النظر قبل عقد جولة جديدة من مباحثات الوساطة بين الطرفين.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية التركي، عن التصعيدات في وقت تشهد فيه المنطقة، توترات لاسيما في لبنان حيث شهد أمس الأربعاء موجة انفجارات ثانية أصابت أجهزة الاتصال اللاسلكي من نوع "آيكوم" والتي يستخدمها حزب الله اللبناني.

من جانبه اتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء عملية التفجيرات، متوعدًا بالقصاص والاستمرار على جبهة المقاومة.