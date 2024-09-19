حماس: نتنياهو يضع شروطًا تعجيزية لتعطيل اتفاق الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، اليوم الخميس، إن الحركة لا تعول على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى المنطقة.

وأكدت القيادي في حماس، أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى يتطلب ضغطًا أمريكيًا جادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واتهمت حماس، نتنياهو بتعمد تخريب اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال وضع ما أسمته "شروطًا تعجيزية"، قائلة إن نتنياهو هو من يعطل الاتفاق في ظل عدم إعطائه موافقة واضحة حول نقاط الاتفاق.

وشدد القيادي في حماس، على أن قضية تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، هي "حق الأسرى الفلسطينيين في رقبة المقاومة"، إضافة لكونها إكرام للشعب الفلسطيني بنضاله ضد المحتل الإسرائيلي.

على جانب آخر، ثمن حسام بدران، دور المقاومة اللبنانية في معركة "الإسناد" لدعم المقاومة في قطاع غزة، داعيًا لاتخاذ موقف عربي صارم في مواجهة اعتداء الاحتلال على السيادة اللبنانية.