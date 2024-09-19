شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة متعددة لمؤسسات التحالف الوطنى تحت مظلة حملة "ايد واحدة".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ساهم وجود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في أن يكون آلية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الابعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائى وأن تساهم تبرعات المساهمين فى إحداث تغيير حقيقى ومستدام، للفئات الأولى بالرعاية.

ويحرص التحالف الوطني على تنفيذ عديد من الأنشطة على التوازي من مؤسساته تحت حملة إيد واحدة حيث تتسابق فيما بينها لتحقيق أهداف حملة "إيد واحدة"، ومن بينها معرض شامل للملابس وتوزيع شنط مدرسية وأجهزة كهربائية للعرائس وعرض منتجات لمشاغل السيدات.

وفي السياق ذاته، يحرص التحالف على توزيع وتجهيز وجبات غذائية تشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية وتوزيعها بواسطة الجمعيات القاعدية الشريكة على الأسر الأشد فقرا، بجانب القوافل الطبية الشاملة التي ينظمها بمختلف القرى والنجوع لدعم الاسر الأولى بالرعاية للاهتمام بصحة المواطن المصري.