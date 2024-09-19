انتهت جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمحاميَين مروان عيسى الخوري وميشال تويني قبل قليل. وأرجأ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي الجلسة إلى يوم الثلاثاء 24 أيلول لاستكمال الاستماع إلى المحاميين.

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء جلسة التحقيق مع سلامة وحلاوي ارجأ جلسة الاستماع إلى المحاميَين الخوري وتويني للثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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