روسيا تستهدف البنية التحتية للمطارات الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت المرافق الحيوية والبينة للمطارات العسكرية الأوكرانية، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وقالت الدفاع الروسية في بيانه، "الطيران التكتيكي العملياتي والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة المسلحة الأوكرانية، والمرافق الحيوية للبنية التحتية للمطارات الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه "تم استهداف حشود من القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية

وذكرت، "وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيليانكا ويوليفكا بمنطقة زابوروجي. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين".

ولفت البيان، إلى أن "وحدات من مجموعة "الشرق" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت هجومين مضادين من قبل مجموعات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا".