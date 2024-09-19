أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى أنّ "خطر التصعيد يتزايد بشكل خطير مرة أخرى في لبنان"، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وخلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدريد، شدد سانشيز على أنّه "يجب علينا إطلاق دعوة حازمة جديدة لضبط النفس ووقف التصعيد والتعايش السلمي بين الدول، باختصار من أجل السلام"، في منطقة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر سانشيز التقى عباس في مدريد: خطر التصعيد يتزايد في لبنان وعلينا إطلاق دعوة حازمة لضبط النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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