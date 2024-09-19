4.3 تريليون جنيه رصيد ودائع العملاء بالبنك الأهلي بنهاية يونيو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، إن إجمالي ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 16.2% إلى 4.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في نهاية 2023 مرجعا ذلك إلى الثقة التي يؤكدها عملاء البنك.

وتجاوز عدد عملاء البنك 20 مليون عميل في ديسمبر 2023 مقابل نحو 18.6 مليون عميل في ديسمبر 2022، وفق بيان البنك اليوم.

وجاء ذلك في بيان للبنك اليوم حول عقد الجمعية العامة للبنك اجتماعا اليوم الخميس لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بتحقيق صافي أرباح بقيمة 70.7 مليار بنهاية العام الماضي.

وأشار البنك إلى أن إجمالي محفظة القروض نمت 35.7% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 3.268 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بنحو 2.407 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى 41.9% خلال أول 6 أشهر من العام مسجلة 2.777 تريليون جنيه بنهاية يونيو من 1.956 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 .

وأوضح البنك أنه تم إجراء تسويات لنحو 3.262 ألف عميل غير منتظم بلغت إجمالي مديونياتهم 7.11 مليار جنيه إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.

وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.1% في ديسمبر 2023 مقارنةً بـ 1% في ديسمبر 2022، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير إدارة المحافظ الائتمانية.

وتم إجراء تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 3.9 مليار جنيه في ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 .

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض 9.9% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 321 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 292 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

وارتفعت تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 8.2% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري إلى 170 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي من نحو 157 مليار جنيه في ديسمبر 2023 .