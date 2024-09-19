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مع مقتل 23 شخصًا.. الملك تشارلز يعرب عن حزنه بسبب الفيضانات "الكارثية" في أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

أعرب ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الخميس، عن صدمته وحزنه العميقين، بسبب الدمار والخراب اللذين نتجا عن الفيضانات الكارثية في وسط أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن تشارلز قوله، إنه وملكة بريطانيا يرسلان "أعمق وأصدق تعازيهما" لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، وذلك بينما أصدر رسالة دعم للأشخاص الذين تضرروا من الأزمة.

جدير بالذكر أن هناك أضرارا لحقت بعدة دول، من بينها النمسا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا، بسبب نظام الضغط المنخفض الذي بدأ في التسبب في هطول أمطار قياسية على المنطقة يوم الخميس الماضي.

وأعلنت السلطات تسجيل 23 حالة وفاة حتى الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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