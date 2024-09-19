شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: مبادرة "بداية" تستهدف إعداد أجيال جديدة قادرة على الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود أن إطلاق مبادرة "بداية لبناء الإنسان"؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشري، الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى إن مبادرة "بداية لبناء الانسان" تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات صحية متميزة، وتطوير منظومة التعليم، ودعم الثقافة، وتشجيع الرياضة، وتوفير فرص عمل للشباب؛ وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن المبادرة سيكون لها دور مهم في تنمية المهارات والقدرات، وتوفير التدريب اللازم لسوق العمل؛ وإعداد اجيال جديدة قادرة على الابداع والابتكار؛ ومجابهة تقلبات الحياة فى المستقبل؛ فضلا عن برامج لدعم الأسرة المصرية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والحفاظ على القيم والأخلاق التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة؛ بدعم من المؤسسات الدينية والتعليمية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن نجاح مبادرة "بداية" يعتمد على تنسيق العمل وتضافر الجهود بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ للاستفادة من الفرص المتاحة، لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح أن حزب الحرية المصري يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير والمستمر للمبادرات التى تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.