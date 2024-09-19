أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت اطراف بلدات شمع والجبين وياطر وعيتا الشعب". كذلك أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"غارة حربية اسرائيلية استدفت بلدة دير قانون النهر".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة على دير قانون النهر وقصف مدفعي على اطراف شمع والجبين وياطر وعيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.