فون دير لاين تتعهد بتقديم مساعدات أوروبية للمناطق المتضررة من الفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- (د ب أ)

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتخصيص مليارات اليورو كمساعدات من الاتحاد الأوروبي للمناطق المتضررة من الفيضانات الشديدة التي ضربت وسط وشرقي أوروبا في الأيام الأخيرة.

وقالت فون دير لاين خلال زيارة لمدينة فروتسواف البولندية ، إنه يمكن توفير 10 مليارات يورو (1 ,11 مليار دولار) في البداية من ما يسمى بصندوق التماسك، وهو واحد من أكبر الصناديق في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن صندوق التماسك التابع للاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة."

وفي العادة، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المساهمة في الصندوق، في حالة رغبتها الاستفادة منه.

لكن من المقرر إعفاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتضررة من الفيضانات من هذه القاعدة.

وقالت فون دير لاين: "إن هذه أوقات استثنائية، والأوقات الاستثنائية تحتاج إلى إجراءات استثنائية".

وفي بولندا، التقت فون دير لاين برئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، ونظيره السلوفاكي روبرت فيكو، والمستشار النمساوي كارل نيهامر.

ووجه توسك الشكر لفون دير لاين على المساعدة السريعة وغير البيروقراطية، وقال إن "الأمر لم يستغرق سوى 45 دقيقة بالضبط للموافقة على توقعاتنا والحصول على تفسيرات مرضية من المفوضية الأوروبية".