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الاحتلال يطلب من المدنيين الابتعاد عن مناطق التدريب في شمال إسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ)

طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين الابتعاد عن مناطق التدريب العسكري في شمال البلاد خلال مطلع الأسبوع.

وأضاف أن الجيش سينفذ "أنشطة" هناك، وبالتالي فإن الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في هذه المناطق يواجهون وضعا قد يهدد حياتهم هناك.

وتابع بيان الجيش أن من المحتمل أن يتم سماع إطلاق نار وانفجارات في قرى مجاورة.

ولم يتضح في البداية المعنى الدقيق لهذه التعليمات.

ويسود قلق في لبنان من أن الجيش الإسرائيلي ربما بصدد الاستعداد لشن هجوم بري على البلاد.

وحال تنفيذ مثل هذا الهجوم، فسوف يتعين تجميع القوات في شمال إسرائيل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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