إسرائيل ترفع درجة التأهب وتلغي الدراسة في الشمال

ياسر رشاد - القاهرة - ألغت إسرائيل الدراسة في شمال فلسطين، ورفعت درجة التأهب القصوى واستنفار للإسعافات، وطلبت من المتواجدين في ميرون المغادرة فوراً ، حسب وسائل إسرائيلية.

البقاء بالقرب من المناطق المحمية

وطالب الاحتلال الإسرائيلي سكان عدة مستوطنات منها، صفد وروش بينا ومنطقة ميرون وكريات شمونة والمطلة والجليل الأعلى، بالإضافة إلى سكان هضبة الجولان - من كتسرين إلى الشمال - البقاء بالقرب من المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

وتتوقع إسرائيل رد قوي من حزب الله في لبنان، بعد عملية التفجيرات الإلكترونية الأخيرة، والتي اسفر عنها عدة قتلى ومئات المصابين.