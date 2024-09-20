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إسرائيل ترفع درجة التأهب وتلغي الدراسة في الشمال

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ياسر رشاد - القاهرة - ألغت إسرائيل الدراسة في شمال فلسطين، ورفعت درجة التأهب القصوى واستنفار للإسعافات، وطلبت من المتواجدين في ميرون المغادرة فوراً ، حسب وسائل إسرائيلية.

 

البقاء بالقرب من المناطق المحمية

وطالب الاحتلال الإسرائيلي سكان عدة مستوطنات منها، صفد وروش بينا ومنطقة ميرون وكريات شمونة والمطلة والجليل الأعلى، بالإضافة إلى سكان هضبة الجولان - من كتسرين إلى الشمال - البقاء بالقرب من المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

وتتوقع إسرائيل رد قوي من حزب الله في لبنان، بعد عملية التفجيرات الإلكترونية الأخيرة، والتي اسفر عنها عدة قتلى ومئات المصابين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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