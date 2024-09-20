الجيش الإسرائيلي: إلغاء إجراءات الطوارئ التي فرضت على الجليل الأعلى وسهل الحولة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إلغاء إجراءات الطوارئ التي فرضت على الجليل الأعلى وسهل الحولة تحسبا لهجمات من حزب الله، مشيرا الى ان "نفذنا غارات شملت الهجوم على نحو 100 منصة وبنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان".

وبحسب الجيش، في نهاية تقييم الوضع، تقرر رفع القيود المفروضة الليلة الماضية في المناطق التالية: مجلس ماروم الجليل الإقليمي، الجليل الأعلى، كريات شمونة، المطلة، موبوعات حرمون، يسود همعاليه، حاصور هجليليت، روش. بينا وصفد والمطلة وفي مستوطنات شمال الجولان من خط كتسرين وشمالا، وفقا لتعليمات القيادة الجزء الخلفي من الرقبة عليكم الاستمرار في اتباع التعليمات التي تنشرها قيادة الجبهة الداخلية في وسائل التوزيع الرسمية. يتم تحديث التعليمات الكاملة على بوابة الطوارئ الوطنية وتطبيق قيادة الجبهة الداخلية.

وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، إلغاء تعليمات البقاء بالقرب من المناطق المحصنة التي كانت موجهة إلى سكان شمال إسرائيل.