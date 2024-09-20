شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مصر الجديدة تعطى أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الحكم يهتم بتنمية الإنسان المصري، إذ أكد أن مصر الجديدة تعطى أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا.

وأشارت "رشاد" إلى أهمية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاقها في احتفالية بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة،، حيث تهدف للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.

وأوضحت "رشاد" أن هذه المبادرة الرائعة تهدف لبناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

وأشارت إلى أن أهمية هذه المبادرة تكمن في عدة محاور رئيسية ترتكز عليها، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتوقعت "رشاد" أن تساهم هذه المبادرة في الاهتمام بالصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا، وتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية، وخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف، وخلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.



