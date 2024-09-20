ترامب: حين أنتخب سأحظر توطين اللاجئين القادمين من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، إن هجوم 7 أكتوبر أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست وما كان ليحدث لو كنت رئيسا.

وأضاف ترامب، أن اليهود في أمريكا اضطروا لتحمل أسوأ موجة من معاداة السامية منذ أجيال عديدة، وهم يتعرضون للمضايقة والهجوم من قبل معادي السامية والمتعاطفين مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأكد أن نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس لم تفعل شيئا لمكافحة معاداة السامية والجامعات أصبحت أماكن خطيرة على الطلاب اليهود.

وأوضح أنه حين يتم انتخابه رئيسا سيحظر توطين اللاجئين القادمين من المناطق الموبوءة بالإرهاب مثل قطاع غزة، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ أمريكا وإسرائيل، موضحًا أن إسرائيل في ورطة كبيرة وما فعلته من أجلها أكثر مما يمكن أن يفعله أي رئيس آخر.