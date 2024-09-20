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الدفاع الروسية: تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الروسية خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت: "تم تدمير ثماني طائرات أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي منطقة بيلجورود".

ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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