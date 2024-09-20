صفارات الإنذار تدوي في المطلة بالجليل الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في بلدة المطلة بالجليل الأعلى للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

كما أفادت المراسلة بإطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع المطلة الإسرائيلي في إصبع الجليل.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخين على الأقل في بلدة المطلة.

وكان مجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل قد فوض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت باتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والهجوم ضد حزب الله، بما في ذلك القرارات التي قد تقود إلى حرب شاملة ضد لبنان.