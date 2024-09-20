سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2333 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3000 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3500 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4000 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2606 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال بداية التعاملات، بنسبة 0.75%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365: اضغط هنا