أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد يوسف محمد السيد "نينوى"، مواليد عام 2003 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، الّذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة صباح اليوم الجمعة 2024-09-20، نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بصاروخ موجّه؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى يوسف محمد السيد: استهدفنا نقطة تموضع لجنود العدو بموقع المطلة بصاروخ موجّه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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