رعيّة القدّيس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في برمّانا احتفلت بالقدّيس صوفيان بوغيو

أقامت رعيّة القدّيس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في برمّانا القدّاس الإلهي بمناسبة أول تعييد للقدّيس صوفيان بوغيو المعترف الرّوماني، وهو الذي كتب جداريّات وبعض إيقونات كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في برمّانا (إضافة إلى كنائس أخرى في أنطاكية) في سبعينيّات وثمانينيّات القرن الماضي.

وذكر كاهن رعيّة برمّانا الأب رامي ونّوس في عظته "سيرة الأب صوفيان المعترف الذي أعلنت الكنيسة الرومانيّة قداسته سنة 2024. ولد القديس صوفيان في السابع من تشرين الاول العام 1912 في منطقة بيسارابيا في رومانيا ورقد في 14 أيلول 2002. درس اللاّهوت في معهد "سيرنيكا"، ثم أكمل دراسته في بوخارست، وهناك أيضا تعلّم كتابة الأيقونات. كان مثابراً بلا انقطاع على صلاة يسوع: "يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ".

واشار الى أن "القدّيس صوفيان تعرض للأضطهادات خلال الحكم السوفياتي وحُكم عليه بالأعمال الشاقة وألقي في السجن لمدة 16 سنة مع الكثيرين، ومن الله استمد الصبر والسلام طيلة فترة احتجازه، ولم يتوقّف في هذه الفترة عن تعزية السجناء بكلمة الإنجيل"، مؤكدا أنّنا "مدعوون إلى أن نكون أيقونات حيّة، تستنير بنور المسيح الذي لا يعروه مساء، ونبرز نوره لمن حولنا. عندها نحقق أيقونة الله المزروعة فينا منذ بدء الخلق".