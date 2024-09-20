أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، في بيان، أنها قررت الاستمرار في تسلّم التبغ من المزارعين الجنوبيين خلال ايام العطلة الأسبوعية.
وأوضحت أنها "اتخذت هذا القرار انطلاقاً من حرصها على تسريع وتيرة تسليم المزارعين محاصيلهم، لما لذلك من ايجابيات عليهم وعلى سلامة محاصيلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" أكدت استمرارها في تسلّم محاصيل التبغ جنوباً خلال العطلة الأسبوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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