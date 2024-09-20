أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية بالقرب من مجمع القائم أصيب ب 4 صواريخ. وتواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين من شهداء وجرحى من المنطقة وبينهم عدد من الأطفآل والنساء، كون المبنى يقطنة مواطنون في منطقة مكتظة بالسكان.

كانت هذه تفاصيل خبر الغارة الاسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة الجاموس بـ4 صواريخ وفرق الاسعاف تهرع الى المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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