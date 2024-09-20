اعلنت وزارة المالية انها قامت اليوم بدفع كل مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية المرسلة من وزارة الصحة والمدققة كما بدأت اجراءات صرف مستحقات الاطباء بالطريقة نفسها، وقد تمت عملية الدفع نقداً (فريش) الى حساباتهم وذلك نظراً للاوضاع العدوانية الراهنة.

كانت هذه تفاصيل خبر المالية: دفع كل مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية المرسلة من وزارة الصحة كما تم بدء اجراءات صرف مستحقات الاطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.