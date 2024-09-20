شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية لحوكمة وترخيص صالات اللياقة البدنية والتوسع فى مكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي العمل علي تعزيز حوكمة وترخيص صالات اللياقة البدنية والتوسع في مكافحة المنشطات والمكملات، والتوسع في تطوير منظومة الطب الرياضي.

يأتي ذلك في ضوء رؤيه متكاملة نحو مجتمع رياضي حيوي من خلال البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات ءا 2024-2027) ويهدف إلى تعزيز حيوية وحراك المجتمع عن طريق ممارسة الرياضة، وتعزيز حوكمة ودعم الرياضة التنافسية ومعدلات الأداء الرياضي والاستمرار في توفير الدعم المتكامل للأبطال الرياضيين، بالإضافة إلى قيام الرياضة بدور أكبر كقطاع اقتصادي فاعل.

كما تستهدف الحكومة، توفير فرص الاستثمار في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية. وإطلاق مبادرات للصناعات والخدمات الرياضية لتعزيز الرياضة كقطاع اقتصادي مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.