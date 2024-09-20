شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام": موقف مصر ثابت وهدفه عدم تحويل المنطقة لحرب إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الموقف المصرى منذ اللحظة الأولى ثابت ولم يتغير وكان دائما يدعو لعدم تحويل المنطقة لحرب إقليمية، مضيفا أن الموقف المصري كان يركز على التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والعودة لمباحثات السلام.

وأشار كرم جبر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الموقف المصرى كان يدق من البداية ناقوس الخطر حول حرب الكراهية التي تشتعل في المنطقة، ودائما ما كان يحذر من ضرورة الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته، ويرفض أية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية.

وأوضح كرم جبر أن الغارات الأخيرة على لبنان وما قبلها توسع نطاق الحرب لتحويل المنطقة لحرب إقليمية جديدة لإبعاد الرأي العام عما يحدث في غزة، مشيرا الى أن الحرب الأخيرة ضد القوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة انصياع إسرائيل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في غزة، مشيرا الى أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة أيضا عن الضغط على إسرائيل والدليل أن بايدن لم يستطيع أنه يقنع أو يرغم إسرائيل على قبول خطته للتهدئة وتبادل الرهائن والولايات المتحدة مستمرة في دعم إسرائيل ماديا وبالأسلحة.