شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تستنكر إرهاب إسرائيل.. وتؤكد: مصر حذرت من مخاطر توسيع الصراع والان مع تفاصيل الخبر

استنكرت كتله الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، إرهاب إسرائيل وتعديها كل حدود الاخلاق والأعراف الدولية بتنفيذ أكبر عمليه إرهابية عرفها التاريخ وأوسعها انتشارا حيث قامت بتفجير أجهزة اتصال مدنية (البيجر) و(الواكي توكي) عن طريق تفخيخ الأجهزه مما أصاب الآلاف وقتل العشرات في خسة منقطعه النظير.

وأضافت كتلة الحوار قائلة: "ولا تأبي إسرائيل إلا أن تصعد الهجوم والعنف في الجنوب اللبناني وشنت غارو جوية علي الضاحية الجنوبية للعاصمه اللبنانية بيروت، مما يشعل جبهه جديده للقتال في لبنان".

وأكدت كتله الحوار علي استباق الموقف المصري وتحذيره أكثر من مره مسبقا عن مغبة توسيع مجال الحرب وانتشارها وإشعال النار علي كل حدود الكيان المحتل، وتابعت: "نعيد و نكرر ما ذكره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن خطوره إشعال المنطقه وإضرام النار بين المدنيين العزل وحرب الإبادة الجماعيه غير المسبوقه في غزة".